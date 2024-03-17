Участников СВО освободят от налога на имущество – поручение президента РФ
17:27 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин к 15 апреля поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — говорится в опубликованном перечне поручений.
НОВОСТИ
- 18:02 17.03.2024
- Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области
- 17:15 17.03.2024
- У ВСУ заканчиваются боеприпасы, они отступают – Белый дом
- 15:29 17.03.2024
- Около 5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
- 13:45 17.03.2024
- Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области
- 13:10 17.03.2024
- Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
- 13:05 17.03.2024
- ЦИК РФ привел текущие данные по явке на выборы
- 12:20 17.03.2024
- Гостей фестиваля «Московская масленица» на Площади Революции угостят блинами
- 11:33 17.03.2024
- Все DDoS-атаки на московскую систему электронного голосования за ночь отражены
- 11:23 17.03.2024
- Мосгоризбирком: В Москве на выборах уже проголосовало почти к 4,5 млн человек
- 10:39 17.03.2024
- За ходом голосования на выборах президента РФ следят наблюдатели и эксперты из 129 стран - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать