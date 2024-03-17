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НОВОСТИ

Участников СВО освободят от налога на имущество – поручение президента РФ

17:27 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин к 15 апреля поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — говорится в опубликованном перечне поручений.

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