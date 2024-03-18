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Военные НАТО уже находятся на Украине для разведопераций и контроля за оружием — El País

13:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные из стран НАТО уже присутствуют на территории Украины для контроля за предоставленным Киеву оружием, а также для разведывательных и учебных операций. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее утверждению, военные альянса якобы не принимают прямого участия в боевых операциях. Как напоминает издание, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил 8 марта на конференции в Варшаве, что «на Украине уже есть солдаты НАТО». При этом глава МИД отметил, что он, «в отличие от других политиков», не будет говорить, что это за страны. Как считает издание, последние слова министра стали критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщившего в конце февраля о том, что британские и французские военные находятся на Украине.

Газета также отмечает, что за последние два года взяла интервью у многочисленных украинских и европейских военных источников. По их версии, у стран НАТО есть информаторы на местах для предоставления сведений о ситуации на линии боевого соприкосновения, выявления эффективности поставленного оружия и возможных проблем с его использованием, а также вероятных случаев коррупции с предоставленной помощью. Некоторыми неофициальными информаторами являются отставные иностранные военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ якобы на добровольной основе. Кроме того, два источника газеты заявили, что Вашингтон особенно активно контролирует свою помощь.

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