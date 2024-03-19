Эксперты проанализировали предложения банков по открытию счетов и вкладов
17:07 19.03.2024
Эксперты считают одними из самых выгодных накопительных счетов и вкладов продукты Сбера, отмечает «АиФ». По данным Frank RG, у банка самый выгодный накопительный счет с начислением процента на ежедневный остаток – «Накопительный счет Премьер». «У Сбербанка, например, по вкладу «Лучший » есть возможность получить 14,6 годовых», – сказал изданию экономист Андрей Бархота. По его словам, в общем и целом при открытии вкладов в крупных банках наиболее высока вероятность получить комфортную ставку при нынешней денежно-кредитной политике.
Также эксперты полагают, что надежнее размещать деньги в банках – участниках системы страхования вкладов. Деньги вкладчиков, согласно федеральному закону о страховании вкладов в банках РФ, имеют гарантированную защиту государства, то есть при отзыве лицензии средства будут возмещены.
«Система страхования вкладов защищает не только физлиц, но и ИП и отдельные категории юрлиц. Важно отметить, что страховка распространяется не только на ту сумму, которую вкладчик изначально разместил, но и на начисляемые проценты», – отмечает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. При этом максимальная сумма возмещения не может превышать 1,4 млн руб с учетом процентов.
Анализируя данные Frank RG, он добавил, что при размещении средств на год наиболее подходящим выглядит предложение от Сбера, и рекомендует детально изучать предложения банков и пользоваться различными калькуляторами на информационных специализированных ресурсах, чтобы сделать наиболее оптимальный и выгодный выбор.
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