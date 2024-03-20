РФ в январе–феврале увеличила поставки удобрений в КНР на 94%, до 891 тыс. тонн

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поставила КНР в январе–феврале 891,3 тыс. тонн хлористого калия, это на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время Россия стала крупнейшим поставщиком такого вида удобрений в Китай, свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставок за первые два месяца года составила $285,3 млн, что на 28% больше в годовом исчислении.

Второе место по поставкам хлористого калия в Китай занимает Канада (719,9 тыс. тонн за $225,1 млн), третье — Белоруссия (448 тыс. тонн за $141,9 млн).