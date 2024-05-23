Сбер и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование
18:16 23.05.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) подписали исполнительный директор Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова и директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников.
Строящийся межвузовский ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» (назван в честь советского и российского математика Юрия Неймарка) – прообраз единого вуза, единый бренд нижегородского ИТ-образования, где будут готовить полный спектр специалистов для ИТ-компаний.
«Наше партнерство позволит создать условия для привлечения талантливых студентов в Нижегородскую область, – уверена Ольга Цуканова. – Для нас важно поддерживать и участвовать в проектах, которые способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИТ. Партнерство позволит Сберу интегрировать свои технологии и опыт в образовательный процесс, способствуя развитию цифровых навыков у молодежи».
«Мы видим значительный интерес со стороны ИТ-рынка участвовать в формировании экосистемы и смыслового наполнения кампуса, – рассказал Валерий Черепенников. – В любых форматах: совместной разработки отдельных учебных модулей, целых программ, предоставления своих площадок и мощностей для стажировок студентов и прохождения практики, обмена опыта на уровне преподавательского состава, содействия в трудоустройстве выпускников. Это говорит о том, что даже на начальном этапе «Неймарк» отвечает взглядам ведущих практиков инфотеха на то, каким должно стать российское ИТ-образование в наше время».
В ближайших планах партнеров – проведение «Неймарк.Интенсива» на тему продакт-менеджмента для студентов и молодых специалистов «Неймарка» совместно с Центром компетенций по исследованиям и продуктовой разработки Сбера.
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