Сбер и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование

18:16

Фото пресс-службы Сбера



Сбер и ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде договорились о совместной работе. Компании будут вместе развивать информационно-событийные площадки по профориентации и вовлечению обучающихся ИТ-кампуса, реализовывать акселерационные программы, организовывать и проводить ознакомительную, производственную, научно-исследовательскую, преддипломную практики, консультироваться при разработке и реализации образовательных программ.

Соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) подписали исполнительный директор Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова и директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников.

Строящийся межвузовский ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» (назван в честь советского и российского математика Юрия Неймарка) – прообраз единого вуза, единый бренд нижегородского ИТ-образования, где будут готовить полный спектр специалистов для ИТ-компаний.

«Наше партнерство позволит создать условия для привлечения талантливых студентов в Нижегородскую область, – уверена Ольга Цуканова. – Для нас важно поддерживать и участвовать в проектах, которые способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИТ. Партнерство позволит Сберу интегрировать свои технологии и опыт в образовательный процесс, способствуя развитию цифровых навыков у молодежи».

«Мы видим значительный интерес со стороны ИТ-рынка участвовать в формировании экосистемы и смыслового наполнения кампуса, – рассказал Валерий Черепенников. – В любых форматах: совместной разработки отдельных учебных модулей, целых программ, предоставления своих площадок и мощностей для стажировок студентов и прохождения практики, обмена опыта на уровне преподавательского состава, содействия в трудоустройстве выпускников. Это говорит о том, что даже на начальном этапе «Неймарк» отвечает взглядам ведущих практиков инфотеха на то, каким должно стать российское ИТ-образование в наше время».

В ближайших планах партнеров – проведение «Неймарк.Интенсива» на тему продакт-менеджмента для студентов и молодых специалистов «Неймарка» совместно с Центром компетенций по исследованиям и продуктовой разработки Сбера.