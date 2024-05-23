Генассамблея ООН поддержала резолюцию по геноциду в Сребренице
18:38 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенный западными странами проект резолюции по геноциду в Сребренице, передает корреспондент ТАСС.
За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» высказались 84 страны, против проголосовали 19 государств, в том числе Россия и Китай, 68 стран воздержались от голосования.
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