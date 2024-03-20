Украина может начать производство снарядов стандарта НАТО во второй половине года — WP

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм на Украине может начаться не раньше второй половины 2024 года. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в украинском государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром»).

Поставляемые западными спонсорами Украины артиллерийские системы требуют снарядов стандарта НАТО, которых Киеву катастрофически не хватает. По данным представителя «Укроборонпрома», их производство начнется не раньше «второй половины этого года».

По сведениям WP, необходимость Киева искать поддержки за границей, начиная от патронов и заканчивая сложным вооружением, вызвана годами некомпетентного украинского управления и коррупции в стране. При этом оборонное производство на Украине не может компенсировать потерю военной помощи Запада, особенно со стороны США, пишет издание. «К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины», — сказал газете директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.

По его словам, для того чтобы освоить производство высокотехнологичных ракетных систем и выстроить такое производство на Украине, «должны пройти десятилетия».