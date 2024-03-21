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Фон дер Ляйен подает себя как глава ЕК военного времени ради переизбрания — Politico

11:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен для переизбрания на второй срок позиционирует себя как лидер военного времени, используя риторику укрепления обороноспособности Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, кампания по переизбранию фон дер Ляйен построена на основе ее видения общеевропейской оборонной концепции. Так, она предлагает учредить должность еврокомиссара по обороне, увеличить целевое финансирование военных расходов, расширить производственные мощности ВПК и использовать российские замороженные активы для финансирования поставок вооружений на Украину. Как отмечается, идеи главы ЕК вызывают сопротивление со стороны ряда европейских государств.

«Это [оборонная концепция] сработает на нее как предвыборная тема. Сможет ли она выполнить свои обещания после переизбрания — другой вопрос», — отметил сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Николай фон Ондарца. Он подчеркнул, что многие государства-члены ЕС выступают против расширения полномочий ЕК.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 20 марта, что не согласен с предложением главы ЕК об учреждении должности еврокомиссара по обороне.

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