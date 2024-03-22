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НОВОСТИ

ВС Польши в очередной раз подняли в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

11:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

«Информируем о том, что этой ночью (22 марта 2024 года — прим. ТАСС) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — написано в сообщении командования в социальной сети X.

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