0
0
0
НОВОСТИ

Два мощных взрыва прозвучало в военных частях Николаева — подполье

15:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сильных взрыва прозвучало в районе воинских частей у села Бугское Николаевской области. Как сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев, в этих воинских частях отмечалось скопление техники, также в них могли находится западные наемники с соседнего аэродрома.

«Два мощных взрыва в районе военных частей в селе Бугское в 11:33 и 11:47. Воздушной тревоги не было. В целом, это советские части, там ВСУ тероборона, много техники. Рядом Мартыновский аэродром, где иностранцы бывают», — сказал Лебедев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 22.03.2024
Российская экономика в I квартале 2024 года продолжила быстрый рост — ЦБ
0
110
15:00 22.03.2024
США ищут варианты сохранить свое военное присутствие в Нигере — WP
0
127
14:32 22.03.2024
Песков отверг суждения, что доходы от активов РФ на Западе никому не принадлежат
0
187
14:12 22.03.2024
Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
0
203
14:00 22.03.2024
ДнепроГЭС остановила работу
0
238
13:32 22.03.2024
Еврокомиссия надеется, что тарифы на зерно подорвут доходы РФ
0
290
13:20 22.03.2024
Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом
0
260
13:07 22.03.2024
Пенсионерам стал доступен «Накопительный счет» Сбера со ставкой до 14% годовых
0
353
13:05 22.03.2024
КНР приветствует отказ Киева от списка «спонсоров войны» — МИД
0
281
13:00 22.03.2024
Суд в Бельгии обязал подростков 16-17 лет проголосовать на выборах в Европарламент
0
244

Возврат к списку