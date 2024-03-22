Два мощных взрыва прозвучало в военных частях Николаева — подполье

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сильных взрыва прозвучало в районе воинских частей у села Бугское Николаевской области. Как сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев, в этих воинских частях отмечалось скопление техники, также в них могли находится западные наемники с соседнего аэродрома.

«Два мощных взрыва в районе военных частей в селе Бугское в 11:33 и 11:47. Воздушной тревоги не было. В целом, это советские части, там ВСУ тероборона, много техники. Рядом Мартыновский аэродром, где иностранцы бывают», — сказал Лебедев.