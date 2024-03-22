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Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге

17:12 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозки топлива по железной дороге перед другими видами грузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

«Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами», — говорится в сообщении.

В соответствии с проектом правил недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. На данный момент проект находится на рассмотрении в правительстве РФ, отметили в пресс-службе Минтранса.

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