Шольц считает законным использование ЕС доходов от замороженных активов РФ
19:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование ЕС доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия и боеприпасов для Украины совместимо с международным правом. Такую позицию он изложил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
«Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов РФ], а также ее направление на военную помощь», — заявил канцлер. «Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия. Мы очень тщательно сверились с международным правом и другими правами, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <…> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать <…>», — сообщил он.
«Мы уже создали правовую базу. Теперь нужно создать основу для использования, это то, над чем работает Еврокомиссия, и мы сейчас дали указания, куда они должны быть направлены — в перспективе по большей части на потребности в боеприпасах и оружии [для Украины]», — сказал Шольц.
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