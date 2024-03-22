0
0
144
НОВОСТИ

Шольц считает законным использование ЕС доходов от замороженных активов РФ

19:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование ЕС доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия и боеприпасов для Украины совместимо с международным правом. Такую позицию он изложил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

«Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов РФ], а также ее направление на военную помощь», — заявил канцлер. «Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия. Мы очень тщательно сверились с международным правом и другими правами, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <…> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать <…>», — сообщил он.

«Мы уже создали правовую базу. Теперь нужно создать основу для использования, это то, над чем работает Еврокомиссия, и мы сейчас дали указания, куда они должны быть направлены — в перспективе по большей части на потребности в боеприпасах и оружии [для Украины]», — сказал Шольц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 22.03.2024
В Кривом Роге зафиксировано попадание в Криворожскую ТЭЦ — подполье
0
28
19:05 22.03.2024
Победители профиля «Технологическое предпринимательство» Национальной технологической олимпиады
0
124
18:40 22.03.2024
В Роскосмосе подтвердили, что «Союз МС-25» будет лететь к МКС двое суток, а не три часа
0
225
18:00 22.03.2024
Израиль готов провести операцию в Рафахе даже без поддержки США — Нетаньяху
0
229
17:32 22.03.2024
Украина в этом году получила только 10% от необходимой финансовой помощи — вице-премьер
0
255
17:12 22.03.2024
Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге
0
270
17:00 22.03.2024
РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе
0
309
16:32 22.03.2024
Более 100 мигрантов попытались прорваться в США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса
0
399
16:12 22.03.2024
Снижение объемов поставок нефти из РФ не отразится на уровне жизни россиян — Силуанов
0
423
16:00 22.03.2024
Харьков полностью обесточен — мэр
0
457

Возврат к списку