К разбору конструкций поврежденного «Крокус Сити Холла» приступила тяжелая техника - МЧС

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелая техника прибыла на место пожара в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске для разбора поврежденных сооружений и расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На место пожара в „Крокусе“ прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.