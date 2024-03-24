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НОВОСТИ

К разбору конструкций поврежденного «Крокус Сити Холла» приступила тяжелая техника - МЧС

07:55 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелая техника прибыла на место пожара в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске для разбора поврежденных сооружений и расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На место пожара в „Крокусе“ прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

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