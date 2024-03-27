Более 40 миллионов россиян ежемесячно оплачивают покупки по SberPay

20:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оплата россиянами покупок с помощью смартфона растет колоссальными темпами. Уже 40 млн граждан ежемесячно оплачивают покупки при помощи сервиса Сбербанка SberPay. По итогам 2023 года число пользователей уникальных платежных решений Сбера выросло в 1,5 раза.

«Мы начали развивать семейство платежных методов SberPay еще в 2019 году с оплаты в интернете в один клик, потом одними из первых на рынке предложили делать покупки по QR-коду. Поэтому, когда в стране стали недоступны западные сервисы в начале 2022 года, у нас уже был ряд решений, над которыми мы стали работать с новой энергией. И уже в том же 2022 году мы вернули пользователям Android привычную возможность платить смартфоном, перезапустив сервис SberPay NFC на собственном технологическом решении, и более не подвержены риску отключения», – отметили в пресс-службе Сбера.

Поэтому в крупнейшем российском банке уверены, что уход Samsung Pay с отечественного рынка способов NFC-оплаты не вызовет никаких проблем для клиентов Сбера – пользователей SberPay. «Для смартфонов на Android оплата со SberPay по технологии NFC позволяет провести покупку одним касанием телефона либо запустить SberPay заранее, сохранить и показать на кассе штрих-код карты лояльности магазина и проверить баланс карты в момент оплаты, – рассказали в пресс-службе Сбера. – Количество операций в день при помощи сервиса уже превышает 3,5 млн».

SberPay включает несколько платежных методов: оплату в интернете в один клик без ввода данных карты, оплату по QR-коду Сбера, оплату Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой.

В Сбере также открыли сервис оплаты по QR-коду Сбера другим банкам – в итоге сейчас к нему присоединились уже 13 банков. В 2023 году обороты платежей по QR Сбера выросли более чем в 4 раза, количество операций – в 6 раз. А число клиентов, которые начали пользоваться сервисом, выросло более чем в 3 раза и сейчас превышает 10 млн уникальных пользователей ежемесячно. В Сбербанке ожидают рост популярности оплат с помощью QR кодов, как это было в 2022 году после ухода основных игроков оплаты с помощью телефона – ApplePay и GooglePay.

«Начав развивать семейство платежных методов SberPay, мы ставили себе задачу предложить нашим клиентам разнообразные возможности, чтобы каждый человек выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и наши партнеры – владельцы торговых точек. Сейчас по всей стране установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay, из них 400 тыс позволяют принимать оплату улыбкой», – сообщили в Сбере.