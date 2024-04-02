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Киев с союзниками планирует полеты БПЛА к объектам инфраструктуры в России — CNN

13:32 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина согласовывает с союзниками полеты беспилотников (БПЛА), которые пытаются атаковать объекты инфраструктуры в России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Пуски согласовываются заранее с нашими союзниками, летательные аппараты следуют намеченным планам, что позволяет наносить удары с точностью до метра», — указал собеседник телеканала. По его словам, точность полета беспилотников также связана с использованием искусственного интеллекта и спутниковых данных.

Как сообщила ранее газета Financial Times (FT), американская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. Как отметило издание, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, Вашингтон опасается того, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую полагаются в том числе западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron.

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