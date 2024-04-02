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Главкомом ВМФ РФ стал Моисеев, Севфлот возглавил Кобанцов, Пинчук стал командующим ЧФ

16:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ объявил о подписанном указе президента России о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирала Сергея Пинчука. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — привели его слова в ведомстве.

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