Израиль стал главным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны — WP
17:12 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в период с 1946 года по 2023 год получил от США военную помощь на сумму $206 млрд, что делает его крупнейшим получателем американской военной помощи со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные данные администрации США.
На основании анализа данных, представленных на портале Госдепартамента США, на котором публикуется информация об оказании США иностранной помощи, газета пришла к выводу, что США в период с 1946 года по 2023 год направили Израилю военную помощь на сумму $206 млрд. Таким образом, Израиль стал самым крупным получателем военной помощи Вашингтона со времен Второй мировой войны, пишет издание. На втором месте по объему полученной из США помощи оказался Афганистан ($105 млрд), за ним следуют бывший Южный Вьетнам ($95 млрд) и Египет ($90 млрд).
Сенат США предложил выделить $14,1 млрд на военную поддержку Израиля 5 февраля. В частности, предлагалось направить еврейскому государству $10,6 млрд на военные нужды по линии Министерства обороны США, в том числе $4 млрд на противоракетную оборону (ПРО) Израиля и $1,2 млрд на снабжение системы ПРО «Железный купол» (Iron Dome). Кроме того, сенаторы предложили выделить $3,5 млрд по линии Агентства международного развития США, «чтобы помочь Израилю в восстановлении территориальной безопасности и сдерживании».
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