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Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...

19:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайваньский вопрос — это главная красная черта в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки ее из вне, мы не будем просто мириться с этим».

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