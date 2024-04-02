Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайваньский вопрос — это главная красная черта в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки ее из вне, мы не будем просто мириться с этим».