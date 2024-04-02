Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...
19:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайваньский вопрос — это главная красная черта в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки ее из вне, мы не будем просто мириться с этим».
НОВОСТИ
- 20:15 02.04.2024
- Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ
- 20:00 02.04.2024
- В НАТО появилась идея взять под контроль все поставки оружия Украине
- 19:30 02.04.2024
- Китай не будет бездействовать, если США будут пытаться лишить КНР права на развитие - Си Цзиньпин
- 18:50 02.04.2024
- Глава Госдепа США собирается с визитом в Китай
- 18:45 02.04.2024
- Платежная система Киргизии официально сообщила об остановке работы с платежной системой «Мир»
- 18:39 02.04.2024
- Сбер фиксирует кратное увеличение выдач устойчивых кредитов
- 18:35 02.04.2024
- Председатель КНР провел телефонные переговоры с президентом США
- 18:15 02.04.2024
- Проект российской орбитальной станции утвержден Роскосмосом
- 17:40 02.04.2024
- Глава МИД Франции утверждает, что атаки Киева на НПЗ в РФ являются «легитимной обороной»
- 17:12 02.04.2024
- Израиль стал главным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать