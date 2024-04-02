В НАТО появилась идея взять под контроль все поставки оружия Украине
20:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на саммите альянса в июле в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн»), которой сейчас управляет Пентагон, сообщило агентство Bloomberg.
«Частью пакета предложений Столтенберга является передача НАТО операционной деятельности управляемой США контактной группы по Украине, которая координирует поставки оружия от почти 50 стран (включая 32 страны НАТО — прим. ТАСС). Если руководство этой группы будет передано Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, этот шаг защитит контактную группу от любых политических изменений после ноябрьских выборов [президента США]», — отмечает агентство.
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