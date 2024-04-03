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Глава ВВС Индии в рамках учений совершил полет на Су-30МКИ

11:05 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Военно-воздушных сил Индии Вивек Рам Чаудхари совершил полет на истребителе Су-30МКИ, производство которых осуществляется в Индии по российской лицензии. Об этом сообщил портал Indian Defence News.

Комментируя свой полет, Чаудхари заявил, что авиация будет играть решающую роль в исходе конфликтов. «Нет сомнений в том, что в любом будущем конфликте в любой точке земного шара авиация будет играть очень важную и ключевую роль в решении конфликта. Такие учения дают нам возможность отточить наши навыки», — сказал глава ВВС Индии.

Полет на истребителе был совершен на базе индийских ВВС Адампур (северный штат Пенджаб) в рамках авиационных учений.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Он формирует основу индийской фронтовой авиации.

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