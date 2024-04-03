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Рейтинг Пашиняна упал до исторического минимума

13:05 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.

«Если в январе 2023 его деятельность положительно оценили 13,8% респондентов, а в марте — 16,2%, то в марте 2024 года только 8% опрошенных положительно оценили его деятельность, а 75% — отрицательно», — отметил глава представительства Gallup International Арам Навасардян.

По данным опроса, 67% граждан Армении считают, что правительство Пашиняна не в состоянии заключить такой мирный договор с Азербайджаном, который будет исходить из интересов страны.

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