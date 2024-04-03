Россия стала четвертой в мире по уровню производства СПГ — Мишустин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в прошло году заняла четвертое место в мире по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Постепенно адаптируется и энергетика. Здесь потребовалась существенная перенастройка логистики, а это дело небыстрое. Но в ряде сегментов есть значимые успехи. В прошлом году наша страна стала четвертым в мире производителем сжиженного природного газа», — сказал он.

Мишустин также отметил, что объем экспорта СПГ за шесть лет вырос почти в три раза.