Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину — Меланшон

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию 2 апреля сообщил президенту республики Эмманюэлю Макрону, что американских войск на Украине не будет. С таким утверждением выступил основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Блинкен приехал сообщить Макрону, что США не будут вводить войска на Украину», — написал он на своей странице в соцсети X. Политик не привел доказательств и не сообщил, на основании чего он сделал такой вывод.

Тем не менее Меланшон выразил мнение, что Макрон своими заявлениями о возможной отправке военных на Украину выставил французов «на первую линию [фронта] против России». «Это очень опасно», — добавил политик.