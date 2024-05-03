Военные атташе посольств зарубежных стран в РФ осмотрели выставку трофейной техники НАТО
15:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные атташе посольств ряда зарубежных стран, включая Египет, Индию, Малайзию, Сирию и Южно-Африканскую Республику, посетили выставку трофейной техники из стран НАТО, открывшуюся перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
Также экспозицию посетили представители посольств Бурунди, Намибии, Судана, Туниса.
Как отметил военный атташе посольства Судана в Москве, эта выставка важна и как напоминание о победе СССР во Второй мировой войне, «и с точки зрения той борьбы, которая происходит на Украине». «Сейчас НАТО ведет борьбу против России», — сказал он в комментарии ТАСС, заметив, что граждане РФ поддерживают позицию своей страны, «и это правильно, потому что все люди на Украине имеют право на нормальную жизнь, хорошие условия».
Выставка трофейной техники перед Музеем Победы на Поклонной горе открыта с 1 мая. Посетителям представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.
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