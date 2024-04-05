Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в июле - NYT
10:00 05.04.2024 Источник: Lenta.ru
Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Как стало известно изданию, представители блока согласны в том, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. «У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет NYT. "Лента.Ру"
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