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НОВОСТИ

Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в июле - NYT

10:00 05.04.2024 Источник: Lenta.ru

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как стало известно изданию, представители блока согласны в том, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. «У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет NYT.  "Лента.Ру"

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