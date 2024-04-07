Погода в Оренбургской области может еще больше осложнить ситуацию с паводком
10:00 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Оперативный прогноз паводка по области осложняется обильными осадками, которые ожидаются в ближайшие сутки», — сообщили в ведомстве.
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