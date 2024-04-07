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Президент Финляндии: У нас сейчас нет никакого политического диалога с РФ, и я не думаю, что мы можем или должны его вести

18:25 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что политический диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине пока невозможен. С таким утверждением он выступил интервью телеканалу CNN.

«У нас в настоящее время нет никакого политического диалога с Россией, и я не думаю, что мы можем или должны его вести», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

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