Президент Финляндии: У нас сейчас нет никакого политического диалога с РФ, и я не думаю, что мы можем или должны его вести

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что политический диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине пока невозможен. С таким утверждением он выступил интервью телеканалу CNN.

«У нас в настоящее время нет никакого политического диалога с Россией, и я не думаю, что мы можем или должны его вести», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.