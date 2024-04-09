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НОВОСТИ

Во Львовской области Украины произошли взрывы

09:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздались ночью во Львовской области на западе Украины, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«На Львовщине работает ПВО», — написал он в телеграм-канале. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.

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