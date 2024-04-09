Удары ВСУ по российским нефтезаводам могут отразиться на мировой энергетике – глава Пентагона
18:40 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) способны негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. С таким предупреждением выступил министр обороны США Ллойд Остин.
«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. Откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», — сказал Остин, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США удары Киева по российским НПЗ.
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