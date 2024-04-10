США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае успехов России в СВО
13:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США будут считать Китай ответственным за достижение Россией успехов в ходе специальной военной операции (СВО), это повлияет на американско-китайские отношения. С таким утверждением выступил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям.
«Мы прямо заявили Китаю, что если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке», — сказал дипломат, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте.
По словам заместителя госсекретаря США, поддержание мира и стабильности в Европе является «самой важной миссией» для Вашингтона, а успехи РФ в конфликте с Украиной якобы могут «неприемлемым образом изменить баланс сил в Европе». Как утверждал Кэмпбелл, действия России в зоне конфликта якобы «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам».
Комментируя высказывания замгоссекретаря США, официальный представитель МИД КНР Мао Нин сегодня заявила, что сотрудничество с Россией «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию», и в Пекине не приемлют подобное «осуждение и давление».
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