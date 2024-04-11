В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты
11:05 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое боевиков уничтожены в ходе контртеррористической операции в Нальчике. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики (КБР — прим. ТАСС)», — отметили в НАК.
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