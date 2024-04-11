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Прием Украины в НАТО автоматически привел бы третьей мировой войне — французский политик

12:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину нельзя принимать в НАТО, так как это автоматически приведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразила заместитель председателя французской партии «Реконкиста», бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль.

«Я против приема Украины в НАТО», — отметила она в эфире телеканала France Info. По ее словам, «вступление Киева в альянс автоматически привело бы к третьей мировой войне».

Она также выступила против присоединения к ЕС «Украины и любых других стран». «Допуск Украины на рынок ЕС привел бы к недобросовестной конкуренции», — полагает Марешаль. По ее словам, между теми 27 странами, которые уже являются членами союза, уровень соперничества и так крайне высок.

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