Венгрия опасается, что НАТО будет участвовать в конфликте с РФ на стороне Украины
13:32 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерское правительство опасается, что НАТО примет участие в конфликте с Россией на стороне Украины, и готовится к такому развитию событий. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Он отметил, что ситуация на Украине и позиция Североатлантического альянса на этот счет рассматривались ранее на текущей неделе на заседании венгерского правительства. «Плохих новостей сейчас больше, чем хороших. Ведущие политики Европы говорят о необходимости отправки солдат на Украину, и самое тревожное заключается в том, что НАТО также изменила свой курс», — заявил Гуйяш.
По его словам, альянс «пока не стал активным участником конфликта, но готовится к практическому участию в войне на стороне Украины и хотел бы создать для этого фонд в размере $100 млрд для координации поставок оружия и обучения [украинских] военнослужащих».
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