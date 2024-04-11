Фонды «Золото» и «Новые возможности» УК «Первая» оказались в топе по доходности по итогам марта

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В марте индекс Мосбиржи превысил максимум 2023 года и продолжил рост. Подъему российского рынка сопутствовали повышающиеся цены на нефть, а также вложения инвесторов в акции в ожидании выплат дивидендов, говорится в сообщении управляющей компании «Первая».

Главным образом рынок толкали вверх акции из ИТ-сектора и металлургических компаний. Среди ИТ-компаний лидируют акции «Яндекса», которые с начала года уже прибавили больше 55%. Также высокую доходность показали акции Ozon, HeadHunter, ЦИАН, «Группы Позитив», которые выросли более чем на 12%.

В марте лучше рынка смотрелись акции сталеваров – по итогам месяца они подросли более чем на 10%. Инвесторы ожидают от них восстановления выплат дивидендов после двухлетнего перерыва.

На долговом рынке главным событием марта стало заседание ЦБ. Совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом эксперты по-прежнему ожидают снижения ставки во втором полугодии при условии устойчивого снижения инфляции.

Рынок облигаций в марте показал негативную динамику. Доходности на рынке ОФЗ выросли на 1 п. п. Это связано как с ожиданиями более длительного периода удержания процентной ставки на относительно высоком уровне, так и с программой заимствования Министерства финансов.

В марте сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкинга InvestFunds по привлечению средств и доходности.

На первом месте по доходности среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд руб., оказался фонд «Доступное золото», выросший в марте на 12,19%. Значительный рост золота в марте был связан с повышенным спросом на драгоценный металл со стороны центральных банков развивающихся стран, в том числе КНР, а также с ожидаемым снижением базовой процентной ставки ФРС США в текущем году.

В топ-10 также вошел фонд «Новые возможности» с доходностью 8,95%. Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка, среди которых «Яндекс», ВК, Ozon. Акциями роста называют бумаги компаний, которые продолжают активно развиваться и бизнес которых активно растет, что способствует и росту котировок.

В топ-3 самых популярных ПИФов вошли фонды «Cмешанный с выплатой дохода» и «Акции с выплатой дохода». За месяц инвесторы вложили в них 8,5 млрд и 7,5 млрд руб. соответственно. Фонды дают инвесторам возможность заработать как на доходности облигаций, которая формируется на фоне высокой ключевой ставки, так и на росте дивидендных акций. К тому же ежеквартальные выплаты поступают прямо на банковские счета пайщиков фонда. Только за прошлый год по всем фондам с выплатой дохода выплаты превысили 7,7 млрд руб.

В топ-10 также вошли фонды «Сберегательный» и «Новые возможности». В них инвесторы за месяц вложили 4,5 млрд и 1 млрд руб. соответственно. Первый инвестирует в инструменты денежного рынка и по-прежнему актуален на фоне повышенной ключевой ставки, а второй – в акции роста из ИТ- и потребительского секторов, которые остаются лидерами роста на рынке РФ.