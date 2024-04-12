Телевидение Нигера сообщает, что РФ направила в страну военных инструкторов
09:05 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные инструкторы прибыли в Нигер. Такая информация содержится в репортаже государственного телевидения Нигера.
Как утверждается в репортаже, российские военные инструкторы прибыли 10 апреля в страну, они «доставили в Ниамей вооружения последнего поколения». По данным ТВ, российские военные намерены разместить в Нигере зенитные системы ПВО. Кроме того, они будут обучать нигерских военных.
4 декабря 2023 года министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.
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