Телевидение Нигера сообщает, что РФ направила в страну военных инструкторов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер. Такая информация содержится в репортаже государственного телевидения Нигера.

Как утверждается в репортаже, российские военные инструкторы прибыли 10 апреля в страну, они «доставили в Ниамей вооружения последнего поколения». По данным ТВ, российские военные намерены разместить в Нигере зенитные системы ПВО. Кроме того, они будут обучать нигерских военных.

4 декабря 2023 года министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.