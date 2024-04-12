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НОВОСТИ

Только 20% украинских мужчин мобилизационного возраста готовы пойти в армию — опрос

09:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство мужчин на Украине не считают для себя возможным вступить в вооруженные силы по мобилизации или контракту. Соответствующий опрос опубликовало украинское издание «Общественное».

Так, только 20% мужчин, подлежащих мобилизации по возрасту (25-59 лет), допускают для себя возможность пойти в армию добровольцем, по контракту или мобилизации. Не рассматривают такой вариант 63% опрошенных. При этом 60% мужчин дали отрицательную оценку работе военкоматов.

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