Население Японии за год сократилось почти на 600 тыс. человек

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Японии к октябрю 2023 года составило 124,35 млн человек, что на 595 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика министерства по административным делам и коммуникациям.

Количество постоянно проживающих в Японии иностранцев за указанный период выросло на 240 тыс. человек, до 3,15 млн. При этом число японских граждан сократилось на 837 тыс., до 121,19 млн. Это самое масштабное падение с 1950 года, когда власти начали проводить подобные сравнения.

Сокращение населения в Японии наблюдается во всех префектурах, кроме Токио. В южной префектуре Окинава зафиксирована самая высокая доля людей в возрасте до 15 лет (16,1%). При этом в северной префектуре Акита, напортив, самое возрастное население в стране: 39% людей там старше 65 лет, а доля тех, кому больше 75 лет, составляет 21,2%.

В Японии в последние годы преобладает рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас около 60%.

Стремительное старение нации сулит государству массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн, 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.