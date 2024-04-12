Передача авианосца под контроль НАТО говорит о «вассальной зависимости» Франции — политик
10:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача французского атомного авианосца «Шарль де Голль» под оперативный контроль НАТО свидетельствует о «вассальной зависимости» Франции от альянса. Такое мнение выразил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
«Авианосец „Шарль де Голль“ переходит под командование НАТО. Грустно. Это говорит о вассальной зависимости», — написал он на своей странице в соцсети X.
Накануне французский вице-адмирал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) Дидье Мальтер сообщил, что Франция впервые передаст авианосец «Шарль де Голль» под оперативный контроль НАТО в рамках миссии в Средиземном море, которая пройдет с 26 апреля по 10 мая. Как передало агентство AFP, в миссии НАТО примет участие ряд стран, в том числе Греция, Испания, Португалия и США. Миссия пройдет под командованием морского штаба НАТО, руководить ей будет американский вице-адмирал, имя которого агентство не раскрывает.
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