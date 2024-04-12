Сбер совместно с фондом «Инфаркт» подвел первые итоги акции «Проверь свое сердце»

14:57

Фото пресс-службы Сбера



Сбер совместно с Фондом «Инфаркт», НПО «Медкар» и Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России организовали для сотрудников банка и журналистов федеральных СМИ акцию «Проверь свое сердце».

В течение рабочей недели, с 8 по 12 апреля участники акции проходят целый спектр исследований: ЭКГ, антропометрию, биоимпеданс, сдают анализы на липидный профиль и консультируются с кардиологом по факторам риска. В случае обнаружения отклонений дополнительно проводятся эхокардиография, УЗИ сердца, сосудов шеи и головы.

Всего по предварительным итогам чекап прошло более 500 сотрудников банка и около 10 журналистов. На мероприятии с журналистами старший управляющий директор Управления мотивации и заботы Сбербанка Екатерина Герасимова рассказала, что по результатам диагностики у 15% сотрудников врачи выявили потребность в более детальном анализе работы сердца и изменении образа жизни. Нескольким журналистам также по итогам чекапа были проведены более глубокие исследования: эхокардиография, УЗИ сердца, сосудов шеи и головы.

Генеральный директор фонда «Инфаркт» Темур Абидов во время общения с представителями СМИ отметил, что за два года существования Фонда подобные акции были проведены совместно с руководством субъектов РФ – в частности, Ингушетии, ДНР, однако Сбер стал первой крупнейшей компанией, которая обратила внимание на важность кардиологических чекапов и стала партнером Фонда, организовав акцию для своих сотрудников.

В продолжении темы мероприятия директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов заявил, что по сравнению с остальными странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в России в 2,25 раза больше случаев сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходов. Поэтому Сбер как одна из крупнейших технологических компаний предлагает клиентам и сотрудникам удобные цифровые сервисы, которые позволяют заботиться о себе и своем здоровье. Спикер добавил, что на протяжении последних лет индустрия здоровья Сбера совместно с медицинской компанией СберЗдоровье развивает дистанционный мониторинг пациентов, в том числе с артериальной гипертензией, а также с хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Проект реализуется на территории 68 субъектов РФ, в нем уже приняли участие более 310 тыс. пациентов. По словам Сергея Жданова, сервис СберЗдоровья позволит людям из высокой зоны риска, постоянно находиться под дистанционным мониторингом и, в случае отклонения давления при измерении аппаратом, оперативно получить консультацию кардиолога, который поможет, скорректирует лечение или порекомендует вызвать «скорую помощь».

Екатерина Герасимова также добавила, что в Сбере ежегодно проводятся и общие скрининги, которые мониторят комплексное состояние здоровья людей. Их уже проходят 25% сотрудников банка. ДМС банка доступен сотруднику с первого дня работы, он включает в себя: широкий список поликлиник города; вызов врача на дом и скорой помощи; плановую и экстренную госпитализацию в профильные стационары; телемедицину – онлайн консультации с врачами и психологами; прием врачей в офисах.

В рамках развития стратегии человекоцентричности в 2024 году Сбер удвоил инвестиции в здоровье своих людей, добавив в программу ДМС лазерную коррекцию зрения, стоматологические услуги, программы по ведению беременности и родам. Также банк помогает своим сотрудникам сохранять эмоциональную устойчивость – на текущий момент в офисах для них открыто более 60 кабинетов психологов.