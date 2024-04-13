Перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно
09:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно, сообщается в телеграм-канале станции.
С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них ранее находились в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».
«Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние „холодный останов“. Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.
«Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“. Напомним, „холодный останов“ — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды», — уточняется в сообщении.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.
НОВОСТИ
- 09:30 13.04.2024
- Украине нужно около $700 млрд на восстановление, утверждают в Киеве
- 08:50 13.04.2024
- За сутки в Оренбурге подтоплено еще 800 домов и 1 800 участков
- 08:40 13.04.2024
- КНР не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта — посольство в США
- 08:30 13.04.2024
- США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля — Минфин
- 21:50 12.04.2024
- Шольц считает, что ЕС нужно следить за тем, чтобы РФ не могла обходить санкции
- 20:20 12.04.2024
- Из-за атаки беспилотника в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС РФ
- 19:30 12.04.2024
- В создании российской космической станции готова принять участие Белоруссия
- 18:50 12.04.2024
- Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию - Гуцул
- 17:40 12.04.2024
- Власти Китая обязали операторов связи отказаться от иностранных чипов к 2027 году — WSJ
- 17:12 12.04.2024
- Цена нефти марки Brent на ICE превышала $92 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать