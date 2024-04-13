Перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно, сообщается в телеграм-канале станции.

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них ранее находились в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

«Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние „холодный останов“. Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.

«Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“. Напомним, „холодный останов“ — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды», — уточняется в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.