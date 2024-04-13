Украине нужно около $700 млрд на восстановление, утверждают в Киеве

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка $700 млрд на данный момент необходимо для восстановления Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения со студентами в Черновцах, видео размещено на YouTube-канале офиса главы государства.

«План есть. Большие деньги. Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около $700 млрд. Но мы не знаем с вами реальных сумм, потому что мы не закончили войну», — сказал он в ответ на вопрос о том, разрабатывают ли США и страны Евросоюза аналог так называемого плана Маршалла для восстановления Украины после завершения вооруженного конфликта. Обнародованный в 1947 году «план Маршалла» являл собой программу американской помощи Европе после Второй мировой войны.

«В принципе все партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. <…> Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это реализуют, а не просто говорят. Я думаю, так оно и будет. То есть, такие суммы готовы будут партнеры выделять Украине», — добавил Зеленский.

В отчете Всемирного банка (ВБ), опубликованном в середине февраля, отмечалось, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Эта сумма более чем в два раза превосходит размер экономики Украины на время, предшествовавшее боевым действиям, подчеркивалось в докладе.