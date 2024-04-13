Украине нужно около $700 млрд на восстановление, утверждают в Киеве
09:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка $700 млрд на данный момент необходимо для восстановления Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения со студентами в Черновцах, видео размещено на YouTube-канале офиса главы государства.
«План есть. Большие деньги. Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около $700 млрд. Но мы не знаем с вами реальных сумм, потому что мы не закончили войну», — сказал он в ответ на вопрос о том, разрабатывают ли США и страны Евросоюза аналог так называемого плана Маршалла для восстановления Украины после завершения вооруженного конфликта. Обнародованный в 1947 году «план Маршалла» являл собой программу американской помощи Европе после Второй мировой войны.
«В принципе все партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. <…> Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это реализуют, а не просто говорят. Я думаю, так оно и будет. То есть, такие суммы готовы будут партнеры выделять Украине», — добавил Зеленский.
В отчете Всемирного банка (ВБ), опубликованном в середине февраля, отмечалось, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Эта сумма более чем в два раза превосходит размер экономики Украины на время, предшествовавшее боевым действиям, подчеркивалось в докладе.
НОВОСТИ
- 09:00 13.04.2024
- Перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно
- 08:50 13.04.2024
- За сутки в Оренбурге подтоплено еще 800 домов и 1 800 участков
- 08:40 13.04.2024
- КНР не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта — посольство в США
- 08:30 13.04.2024
- США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля — Минфин
- 21:50 12.04.2024
- Шольц считает, что ЕС нужно следить за тем, чтобы РФ не могла обходить санкции
- 20:20 12.04.2024
- Из-за атаки беспилотника в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС РФ
- 19:30 12.04.2024
- В создании российской космической станции готова принять участие Белоруссия
- 18:50 12.04.2024
- Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию - Гуцул
- 17:40 12.04.2024
- Власти Китая обязали операторов связи отказаться от иностранных чипов к 2027 году — WSJ
- 17:12 12.04.2024
- Цена нефти марки Brent на ICE превышала $92 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать