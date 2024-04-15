Израиль не смог бы выдержать удар Ирана без поддержки западных и арабских партнеров — WSJ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не смог бы противостоять операции Ирана 13 апреля без помощи США и других западных и региональных партнеров в военной сфере. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, еврейскому государству удалось перехватить большинство дронов и ракет во многом благодаря системам противовоздушной обороны и другим вооружениям, предоставленным США и другими союзниками. Как отмечает WSJ, американские, британские и иорданские военные самолеты «сыграли большую роль» в том, чтобы сбить беспилотники.

Однако, пишет газета, неясно, смог бы Израиль при поддержке союзников повторить подобный опыт «в условиях тотальной войны» и тем более противостоять натиску противника в одиночку, учитывая высокую стоимость таких комплексов, как Arrow и Patriot. По информации издания, этот вопрос остается ключевым в свете подготовки Израилем ответа на удар Ирана.