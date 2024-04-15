В военном кабинете Израиля предлагали Нетаньяху ответить Ирану, но он отказался — Axios

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры военного кабинета Израиля Бенни Ганц и Гади Айзенкот в субботу предложили незамедлительно контратаковать Иран после обстрела территории страны, но премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выступил против этой идеи, а его разговор с президентом США Джо Байденом предотвратил вариант, при котором еврейское государство бы нанесло ответный удар. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По словам собеседников портала, Ганц и Айзенкот сказали, что, чем дольше Израиль будет ждать, тем сложнее ему будет объяснить международному сообществу законность контрудара. Министры высказали идею, что немедленная контратака в тот момент, когда иранские дроны продолжали лететь на Израиль, положит конец обмену ударами.

Нетаньяху и другие члены военного кабинета выступили против этой идеи, поскольку на тот момент не было не понятно, есть ли пострадавшие и погибшие в результате ударов Израиля и какой ущерб нанесен. Один из источников сказал Axios, что израильский премьер хотел дождаться звонка с Байденом. «Было несколько вариантов ответных действий, но звонок остановил их все. <…>. Сейчас мы можем перевести дух и все это обдумать», — отметил он.

Как передал ранее телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера, власти Израиля в ближайшие дни определятся с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства. По его словам, руководство Израиля «примет решение о дальнейших шагах» либо 15 апреля, либо в ближайшие дни. Военные уже предоставили правительству Израиля «широкий спектр вариантов» ответа на иранскую атаку, отметил Лернер.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, на Западе считают, что Израиль может определиться с ответом Ирану уже 15 апреля.