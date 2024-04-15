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Зеленского разозлила просьба США не атаковать энергоинфраструктуру РФ — WP

15:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их данным, во время февральской встречи с Зеленским вице-президент США Камала Харрис попросила Киев воздержаться от атак на российские НПЗ. По словам чиновников, эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. При этом, пишет WP, Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена.

По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность». Данные бомбардировки, считают американские военные эксперты, не снижают боевые возможности армии РФ и приводят к массированной российской контратаке, ущерб от которой превосходит наносимый Украиной вред. Кроме того, подобная тактика приведет к повышению мировых цен на энергоносители, указывает WP.

14 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве готовы рассмотреть возможность прекращения ударов по НПЗ при условии получения нескольких батарей ПВО Patriot от западных союзников.

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