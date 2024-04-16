Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева
11:05 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что «стучится в двери» стран объединения, упрашивая их закупить зенитные орудия для Украины.
«Я стучусь в двери государств-членов и говорю им, что если у них нет зенитных батарей, то нужно их купить. Дело продвигается медленно, взносы государств-членов сильно различаются», — сказал он в интервью французской газете Le Monde.
По словам Борреля, 22 апреля на встрече министры иностранных дел и обороны ЕС будут обсуждать, «как удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, и, возможно, более насущные потребности в средствах противовоздушной обороны». Затрагивая ситуацию вокруг конфликта в целом, глава европейской дипломатии выразил мнение, что на поле боя установился «динамический тупик», поскольку с обеих сторон «нет прорывов». При этом Боррель признал, что РФ «одерживает верх», «отгрызая куски территории» Украины.
НОВОСТИ
- 12:32 16.04.2024
- Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине
- 12:20 16.04.2024
- 30 жителей РФ погибли, более 160 пострадали за неделю в результате ударов ВСУ
- 12:05 16.04.2024
- Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
- 12:00 16.04.2024
- ВС РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
- 11:32 16.04.2024
- Блогер-сыроед Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына
- 11:20 16.04.2024
- Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ
- 11:00 16.04.2024
- США продолжат разжигать новые конфликты, чтобы спасти себя от дефолта — Володин
- 10:45 16.04.2024
- На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями – флагманы новой линейки Sber Line S
- 10:32 16.04.2024
- Большая часть островов в дельте Днепра контролируется войсками РФ — морпех
- 10:20 16.04.2024
- В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать