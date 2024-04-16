Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что «стучится в двери» стран объединения, упрашивая их закупить зенитные орудия для Украины.

«Я стучусь в двери государств-членов и говорю им, что если у них нет зенитных батарей, то нужно их купить. Дело продвигается медленно, взносы государств-членов сильно различаются», — сказал он в интервью французской газете Le Monde.

По словам Борреля, 22 апреля на встрече министры иностранных дел и обороны ЕС будут обсуждать, «как удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, и, возможно, более насущные потребности в средствах противовоздушной обороны». Затрагивая ситуацию вокруг конфликта в целом, глава европейской дипломатии выразил мнение, что на поле боя установился «динамический тупик», поскольку с обеих сторон «нет прорывов». При этом Боррель признал, что РФ «одерживает верх», «отгрызая куски территории» Украины.