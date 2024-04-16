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МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,2% в 2024 году

17:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону улучшения прогноз роста ВВП России в 2024 году, увеличив его до 3,2%. Об этом говорится в очередном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Экономисты фонда повысили прогноз по этому показателю на 0,6 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своими январскими оценками. Как следует из документа, текущий прогноз по российскому ВВП на 2025 год также был увеличен — на 0,7 п. п., до 1,8%. По оценкам МВФ, в прошлом году темпы роста экономики РФ составили 3,6%.

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