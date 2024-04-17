На Украине невозможно создать что-то подобное "Железному куполу" - Боррель

10:05 Источник: РБК

Западные страны не могут создать на Украине систему противовоздушной обороны, аналогичную «Железному куполу» в Израиле. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями. «Даже если бы у нас были ресурсы [для создания такой системы на Украине], это невозможно сделать в короткий срок», — сказал Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. РБК