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НОВОСТИ

На Украине невозможно создать что-то подобное "Железному куполу" - Боррель

10:05 17.04.2024 Источник: РБК

Западные страны не могут создать на Украине систему противовоздушной обороны, аналогичную «Железному куполу» в Израиле. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями. «Даже если бы у нас были ресурсы [для создания такой системы на Украине], это невозможно сделать в короткий срок», — сказал Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.  РБК

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