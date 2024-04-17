Зеленский превратится в узурпатора после 20 мая — Черновол

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский потеряет легитимность и станет узурпатором после 20 мая текущего года, когда у него закончится срок полномочий. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады нескольких созывов Тарас Черновол.

«С 20 мая уже ничего на Украине не изменится. <…> Все будет оставаться так, как и сейчас. Просто он (Зеленский — прим. ТАСС) будет уже нелегитимным узурпатором и когда-нибудь должен будет сесть за это в тюрьму», — сказал политик на видео, опубликованном в его YouTube-канале.

Черновол подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться на Западе и негативно отразится на помощи Киеву. «На Западе про это будут серьезно говорить. Наши друзья будут стараться это замолчать. Но им этого не даст их оппозиция, и это будет еще больше вредить помощи Украине. Поэтому было бы лучше, чтобы он ушел», — отметил экс-депутат.