Зеленский превратится в узурпатора после 20 мая — Черновол
10:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский потеряет легитимность и станет узурпатором после 20 мая текущего года, когда у него закончится срок полномочий. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады нескольких созывов Тарас Черновол.
«С 20 мая уже ничего на Украине не изменится. <…> Все будет оставаться так, как и сейчас. Просто он (Зеленский — прим. ТАСС) будет уже нелегитимным узурпатором и когда-нибудь должен будет сесть за это в тюрьму», — сказал политик на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
Черновол подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться на Западе и негативно отразится на помощи Киеву. «На Западе про это будут серьезно говорить. Наши друзья будут стараться это замолчать. Но им этого не даст их оппозиция, и это будет еще больше вредить помощи Украине. Поэтому было бы лучше, чтобы он ушел», — отметил экс-депутат.
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