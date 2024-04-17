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ВМС США потратили почти $1 млрд на отражение атаки Ирана и операцию в Красном море

16:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот США потратил почти $1 млрд на защиту Израиля от иранских ракет в ночь на 14 апреля и отражение атак йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на суда в Красном море с октября 2023 года. Об этом сообщил министр ВМС Соединенных Штатов Карлос дель Торо.

«Сейчас мы приближаемся к $1 млрд расходов на боеприпасы, которые нам нужно возместить за счет дополнительного финансирования», — приводит его слова издание Defense One.

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