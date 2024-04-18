Польские фермеры возобновляют блокаду двух переездов на границе с Украиной — СМИ
10:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские фермеры в четверг возобновляют блокаду погранпереездов «Медыка» и «Корчова» на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
«Мы все время ждем переговоров с правительством. Соглашения с правительством, подписанные в Ясенке (населенный пункт в районе города Жешув на юго-востоке Польши — прим. ТАСС), не реализованы», — заявил радиостанции один из организаторов блокад Роман Кондрув.
По его словам, после начала блокады из Польши на Украину фермеры будут пропускать по одному грузовику в час. Легковые автомобили смогут проезжать в обоих направлениях без задержек. Кондрув отметило также, что многие фермеры в настоящее время вынуждены отказаться от участия в акциях протеста из-за начала сезонных полевых работ.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать