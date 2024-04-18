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Польские фермеры возобновляют блокаду двух переездов на границе с Украиной — СМИ

10:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры в четверг возобновляют блокаду погранпереездов «Медыка» и «Корчова» на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Мы все время ждем переговоров с правительством. Соглашения с правительством, подписанные в Ясенке (населенный пункт в районе города Жешув на юго-востоке Польши — прим. ТАСС), не реализованы», — заявил радиостанции один из организаторов блокад Роман Кондрув.

По его словам, после начала блокады из Польши на Украину фермеры будут пропускать по одному грузовику в час. Легковые автомобили смогут проезжать в обоих направлениях без задержек. Кондрув отметило также, что многие фермеры в настоящее время вынуждены отказаться от участия в акциях протеста из-за начала сезонных полевых работ.

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